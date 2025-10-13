Brezilya Serie B ekiplerinden Operário-PR, sahasında aldığı 3-0'lık Novorizontino yenilgisiyle üst üste dördüncü mağlubiyetini yaşarken, teknik direktör Alex de Souza'nın maç sonu açıklamaları gündeme damga vurdu. Fenerbahçe'nin efsanesi Alex, kritik karşılaşmada kaçan bir penaltı ve yenilen 3 gol sonrası adeta çıldırdı.

ALEX'TEN ADEMiLSON'A SERT ELEŞTİRİ

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Alex, ikinci yarının başında kaçırılan penaltının planların dışında gerçekleştiğini açıkladı. Alex, penaltının Boschilia tarafından kullanılmasını istediğini, ancak santrfor Ademilson’un kendi inisiyatifiyle topun başına geçtiğini belirtti. Deneyimli teknik adam, bu bireysel kararın maçın kaderine doğrudan etki ettiğini vurguladı.

Alex yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Boschilia'nın penaltıyı atmasını istedim. Müdahale ettim, hem de çok müdahale ettim. Ama maalesef sahada verilen karar golle sonuçlanmadı. Penaltı sırasında bile sahaya mesaj gönderdik, bağırdık, tekrar tekrar söyledik. Ancak talimatlara rağmen farklı bir karar verildi ve sonuç golle değil, dengesizlikle bitti''

'RAKİP 3 ŞUTLA 3 GOL BULDU'

Operário’nun teknik patronu, takımının pozisyon üretmesine rağmen gol yollarında etkili olamamasından şikayetçi oldu. Alex, Novorizontino’nun yalnızca üç isabetli şutla üç gol bulduğunu ve bunun büyük bir verimlilik gösterdiğini söylerken, kendi oyuncularının ise son vuruşlarda başarısız kaldığını ifade etti.

DÜŞME HATTI ENDİŞESİ

Son dört maçını puansız kapatan Operário-PR, 39 puanda kaldı. Ligde kalan 6 maçlık, 18 puanlık bölümde en az 6 puan alması gereken ekip, düşme potasından uzak kalabilmek için kritik maçlara çıkacak. Teknik direktör Alex, kalan her karşılaşmanın final havasında oynanması gerektiğini ve bireysel hataların artık tolere edilemeyeceğini vurguladı.

GÖZLER VOLTA REDONDA MAÇINDA

Taraftarların sabırsızlıkla beklediği reaksiyon, ligin bir sonraki haftasında Germano Krüger Stadı’nda oynanacak Volta Redonda karşılaşmasında aranacak. Takımın ligde kalma umutlarını sürdürebilmesi için bu maçta mutlak galibiyet hedefleniyor.