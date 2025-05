Liverpool'un sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldızı Trent Alexander-Arnold, İngiliz ekibinden ayrılacağını açıkladı.

Real Madrid ile imza aşamasına gelen ve her koşulda anlaşma sağlayan İngiliz bek veda videosu paylaştı.

Trent Alexander-Arnold yaptığı açıklamada "Liverpool Futbol Kulübü'nde 20 yıl geçirdikten sonra, sezon sonunda ayrılacağımı kesinleştirmenin zamanı geldi. Bu hayatımda verdiğim en zor karardı.

Birçoğunuzun neden bu konudan henüz bahsetmediğimi merak ettiğini veya hayal kırıklığına uğradığını biliyorum, ancak her zaman tüm odağımı takımın en iyi çıkarlarına, yani 20. sırayı güvence altına almaya odaklamak niyetindeydim. Bu kulüp 20 yıldır tüm hayatım, tüm dünyam oldu. Akademi'den bugüne kadar, kulübün içindeki ve dışındaki herkesin bana verdiği destek ve sevgi sonsuza dek benimle kalacak. Hepinize sonsuza dek borçlu olacağım.

Burada hayallerimi yaşayacak kadar şanslıyım ve sizinle birlikte yaşama şansına sahip olduğum özel anları asla hafife almayacağım. Bu kulübe olan sevgim asla ölmeyecek." ifadelerini kullandı.

After 20 years at Liverpool Football Club, now is the time for me to confirm that I will be leaving at the end of the season.



This is easily the hardest decision I’ve ever made in my life.



I know many of you have wondered why or been frustrated that I haven’t spoken about this… pic.twitter.com/emAw5RvXq0