Liverpool, Newcastle United'dan Alexander Isak'ı transfer etmek için girişimde bulundu. The Athletic'te yer alan habere göre Liverpool, 120 milyon sterlinlik rekor bir teklifle Newcastle United'ın kapısını çaldı.
Transfer gerçekleşirse Alexander Isak, Neymar ve Kylian Mbappe'den sonra dünya futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen üçüncü futbolcusu olacak.
Alexander Isak, 2022'de Real Sociedad'dan 60 milyon sterlin karşılığında Newcastle'a transfer olduğundan beri 109 maçta 62 gol kaydetti. Geçen sezon, 42 maçta 27 gol atarak İngiltere'deki en verimli sezonunu geçirdi ve Newcastle'ın Premier Lig'de 5. olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında büyük pay sahibi oldu.
Isak'ın Newcastle United ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.