Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren ile iş insanı Fatih Erdem geçen nisan ayında Dubai'de evlenmiş, çift daha sonra İstanbul’'da düğün yapmıştı.

Takı töreninde geline toplam 5 kilo altın takılmış, İbrahim Tatlıses'in sahneye çıktığı düğün uzun süre konuşulmuştu.

Sosyal medya hesabından eşinin soyadını silince evliliğinde kriz yaşadığı ortaya çıkan Dalveren, yaptığı bir paylaşımla boşanacaklarını açıkladı.

Aleyna Dalveren, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Hukuki süreci başlattım. Kimse boşanmak için evlenmez. Kaliteli bir şekilde bitsin istiyorum ama canım çok yanıyor. Sabrediyorum, susuyorum, kendime yakışanı yapmaya çalışıyorum. Ama anlayacağınız dil buysa; o şekilde de konuşabilirim. Bana ait olan şeyler var. Bunları bekliyorum. Altın muhabbeti mesela. Tasma, eldiven; hepsini kendim aldım."

Aleyna Dalveren, Fatih Erdem'in kontrolü altındaki takılarına kavuşarak şunları söyledi:

"Yıkılmadım. Sadece biraz yoruldum ama dinlenince tekrar ışıldayacağım." Dalveren, ruhen ne zaman ışıldar bilinmez ama altınlarıyla sosyal medyada bir hayli ışıldadı.