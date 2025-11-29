Güller ve Günahlar'ın Azra'sı Aleyna Solaker, güzelliğiyle büyülüyor.

Eşi Cihan (Serdar Orçin) tarafından psikolojik şiddete maruz kalan Azra karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, başarısının tadını sosyal medyada çıkarıyor.

Son paylaşımı büyük ses getiren Aleyna Solaker'in modellere taş çıkaran pozları hayranlarını mest etti. "Karanlığın içinde açan gül", "Siyahın en güzel hali", "Günahın içindeki güzellik", "Modellere taş çıkardı" yorumlarıyla oyuncuya iltifat yağdı.

REKLAM TEKLİFLERİ YAĞIYOR

Bu arada gerçek hayatta, dizideki sessiz ve içine kapanık Azra'nın aksine çok renkli bir kişiliğe sahip olan Aleyna Solaker'e marka iş birlikleri ve reklam teklifleri yağdıyor.