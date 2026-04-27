Aleyna Tilki kariyerinin 10. yılında yaşadığı dönüşümü anlatırken şaşırtan ifadeler kullandı. Yeni bir Aleyna doğruyorum diyen Tilki, değişim sürecini “doğum sancısı” olarak tanımladı.

DOĞUM SANCISI OLARAK TANIMLADI

“Eskiden benden beklenen şeyleri yapıyordum. Artık kimsenin benden duymayı beklediği şeyleri söylemiyorum. Basına malzeme de vermiyorum. Çünkü insanların artık başka yönlerimi konuşmasını istiyorum” diyen Tilki, değişim sürecini “doğum sancısı” olarak tanımladı.

''ESKİ ALEYNA'YI ÖLDÜRDÜM, YENİYİ DOĞURMAYA ÇALIŞIYORUM''

Ünlü şarkıcı, eski dönemine sert bir ifadeyle veda ettiğini belirterek, “Eski Aleyna’yı kendi ellerimle öldürdüm. Yeni bir Aleyna doğurmaya çalışıyorum. Kariyerine bugün başlamış bir sanatçı gibi hissediyorum” sözleriyle dikkat çekti.



