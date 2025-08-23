Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tilki, hem kendi yaşadığı zorluklara değindi hem de istismara maruz kalan kadınlara destek mesajı verdi.

Bir dönem sahnelere çıkmasının engellendiğini dile getiren Aleyna Tilki, o dönem yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

“Herkese karşı savaş verdim. Beni sevenler hep destekledi ama çoğunlukla savaşarak ayakta kaldım. Zor dönemlerden geçtim. Gerçekten o bitişi, hiçbir şey bitmemişken bir şarkımda yazdım. Beni korkutan şeylerin hayatımdan çıkmasını çok istedim. Başardım ve çok mutluyum.”

Tilki, sanat dünyasında ortaya çıkan taciz vakalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, çevresindeki kişilerle ilgili farkında olmadan bir bağlantısı varsa, bu konuda uyarılmak istediğini belirtti:

“Son zamanlardaki taciz ve istismar konusu benim için çok hassas bir mesele. Eğer çevremde benzer şeyler yaşatmış biri varsa ve benim farkında olmadan bir bağlantım olduysa, lütfen beni de uyarın.”

Paylaşımında istismar mağdurlarının yaşadığı içsel çelişkilere ve duygusal yıkıma da dikkat çeken Tilki, sözlerine şöyle devam etti:

“İnsan, başına böyle bir şey geldiğinde kendini kirlenmiş hisseder. O duyguyu aşmak, o gerçekle yüzleşmek için sayısız psikolojik bariyerin içinden geçmek gerekiyor. Sesini duyurmaya cesaret edenlerin ve henüz duygularını bile ifade edememiş olanların yanındayım.

Hiçbir şey senin suçun değildi ve her şey geçecek. Kendini güzel büyüttüğün sürece her şeyin üstesinden gelebileceksin. Ben bu davada Aleyna olarak sizin yanınızda olacağım.”

Video sonunda herkesi kucakladığını ifade eden Tilki, sözlerini şu cümleyle bitirdi:

“Sesini çıkaramayıp kendi duygularının içinde kaybolmuş herkesi kocaman kucaklıyorum ve sadece ‘Geçecek’ demek istiyorum.”