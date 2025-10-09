Kariyeri, özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, 'Kırlar' albümüyle müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy'ye başvuruda bulundu.
Daha önce Avrupa'nın önemli müzik etkinliklerinden biri olarak gösterilen Tomorrowland'da performans sergileyen ilk Türk şarkıcı olarak adını uluslararası alanda duyuran Tilki'nin bu başvurusu kabul edildi.
'Best Global Music Albüm' kategorisinde aday değerlendirmesine dâhil edilen genç şarkıcı çok heyecanlı olduğunu söyledi.
Türkiye'den Manifest grubu ve Melike Şahin de 68'inci Grammy Ödülleri’nde aday değerlendirilmesine kabul edilmişti.