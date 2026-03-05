Aleyna Tilki, Aksu’nun kendisini bir gün telefonla aradığını ve verdiği tavsiyenin hayatında büyük bir etki yarattığını söyledi.

''KARNINI AÇMADAN DA YAPABİLİRSİN''

Genç şarkıcı, Aksu’nun kendisine şu sözleri söylediğini aktardı:

“Eğer anlatmak istediğin bir şey varsa bunu karnını açmadan da yapabilirsin. Git anlatmak istediğini şarkıya yaz, üret ve öyle anlat.”





''ARTIK HİSLERİMİ ŞARKIYLA ANLATIYORUM''

Bu sözlerin kendisini derinden etkilediğini belirten Tilki, o günden sonra duygularını daha çok müzikle ifade etmeye karar verdiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı, “Artık hissettiğim her şeyi bir şarkıyla, projeyle ya da kliple anlatmaya çalışıyorum. O günden sonra daha az konuşan biri oldum” ifadelerini kullandı.