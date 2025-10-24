Şarkıcı Aleyna Tilki, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kapkaça uğradı.



Tilki, içerisinde pasaportunun ve laptopunun yer aldığı çantanın çalındığını belirterek yardım çağrısında bulundu.

Yaşadığı talihsiz olayı takipçileriyle paylaşan İmamoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Arkadaşlar, şu an Amsterdam’dayım. Çantamla beraber pasaportum, laptopum ve her şeyim çalındı. Bir sonraki sayfada size çantayı ve konumun nerede olduğunu yazacağım. Genelde değerli eşyaları alıp pasaportları ve çantayı bir yere atıyorlarmış. Ben ABD'de çok önemli bir sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lâzım. Bulana çok büyük dualar edeceğim."