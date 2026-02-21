Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Havva Öztel, Instagram’ın içerik üreticilerine ek gelir kapısı açan "ücretli abonelik" özelliğini aktif hale getirdi. Takipçilerine özel fotoğraf, video ve canlı yayınlar vaat eden Öztel, bu girişimiyle kısa sürede rekor bir kitleye ulaştı.

3 GÜNDE BİN 785 ABONE

Sosyal medyada yayılan verilere ve iddialara göre, sisteme geçiş yapmasının üzerinden henüz 72 saat geçmeden Öztel’in abone sayısı 1.785’e ulaştı. Takipçileriyle daha özel ve filtrelisiz bir iletişim kurmayı amaçlayan Öztel’in profiline gösterilen bu ilgi, dijital içerik üreticiliğinin ulaştığı boyutları bir kez daha gözler önüne serdi.

KAZANCI 160 BİN LİRAYI BULDU

Abone sayısının yanı sıra asıl dikkat çeken nokta ise elde edilen gelir oldu. Yapılan hesaplamalara göre Havva Öztel, sadece ilk 3 gün içinde yaklaşık 160 bin TL kazanç elde etti. Aylık abonelik ücreti üzerinden sağlanan bu gelir, magazin kulislerinde "sosyal medyanın yeni altın madeni" olarak nitelendirildi.

Kızı Aleyna Tilki gibi her adımıyla konuşulan Havva Öztel’in bu ticari hamlesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim bu başarıyı dijital dünyanın bir gereği olarak görürken, diğer kesim abonelik ücretlerini yüksek buldu. Öztel’in abonelerine özel sunacağı içeriklerin neler olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.