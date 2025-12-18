İstanbul'da "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçu kapsamında, kamuoyu tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair “makul şüphelerin” bulunduğu belirlendi.



'ALEYNA TİLKİ'NİN EVİNDE BİR SUÇ UNSURU BULUNMADI'



Diğer yandan Aleyna Tilki'nin avukatı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tilki'nin avukatı Ayşegül Mermer, "Aleyna Tilki bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şu an için size verebileceğim başka bir teyitli ve resmi bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgiler sizlere verilecektir ve kamuoyunu aydınlatmak ve masumiyet karinesini korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada " dedi.