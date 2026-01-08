İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık'ta oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen isimler devam eden süreçte serbest bırakılmıştı. Söz konusu isimlere ait test sonuçları bu hafta açıklanırken, şarkıcı Aleyna Tilki'nin verdiği örneklerin incelemesi ise henüz tamamlanmamıştı. Adli Tıp Kurumu, Tilki'nin test sonucunu da bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. ESRAR KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ



Tilki'nin uyuşturucu test sonucu 'pozitif' olarak belirlenirken, 25 yaşındaki şarkıcının 'esrar' kullandığı anlaşıldı.





www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.