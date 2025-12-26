DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tivi 6'da katıldığı "Başkanlar Soruyor" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltı yöntemini eleştiren Babacan, çağrı üzerine gelebilecek bir ismin güvenlik güçlerince eşliğinde götürülmesinin "adalet duygusunu zedelediğini" söyledi.

AKP'Lİ BAKANLA DİYALOĞU ANLATTI

Babacan, kabinede ekonomiyle ilgili görev almış bir AKP'li bakanla yaşadığı bir diyaloğu anlattı.

Babacan diyaloğu şöyle anlattı:

"Bir yerde karşılaştık, asansörde denk geldik yan yana. Kulağıma eğildi, "Valla bakanım öyle bir miras bıraktınız ki dedi, 'yiyoruz yiyoruz bitmiyor' dedi. Ben de, 'Sınırlı her şey bir gün tükenir dedim'.

Maalesef tükendi işte. Asgari ücretin 28 bin lira olduğu en düşük emekli maaşının 16 bin TL olduğu, bakalım göreceğiz ona ne kadar zam yapacaklar. Aynı oranlarda yaparlarsa emeklimize de yazık…"

'YARGIDAKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ KOLAY'

Babacan, Selahattin Demirtaş, Can Atalay ve Osman Kavala gibi isimlerin "haksız yere cezaevinde tutulduğunu" savunarak, yargıdaki sorunların çözümünün kolay olduğunu ileri sürdü.

Babacan, asgari ücret zammı ve enflasyon politikalarına da sert sözlerle yüklendi.