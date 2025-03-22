DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Hiç kimseyi, özellikle de gençlerimizi provoke edici, meydanları daha farklı noktaya getirici ne bir üslup, ne bir tavır ve karar içerisinde olmasın. Demokrasilerde protesto hakkı en temel insan hakkıdır." çağrısını yaptı.

Babacan, Saraçhane'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü. Görüşme sonrası iki lider basın açıklaması düzenledi. Babacan şu ifadeleri kullandı:

Gençlerimiz sokaklarda, meydanlarda... Türkiye bir gün demokrasiye ulaşır mı diye umutları vardı. Bu hafta olanlar gençlerimizin beklentilerini kıracak gelişmeler oldu, gençler bunun için meydanda.

Ben özellikle sayın Cumhurbaşkanı'na da bir mesaj iletmek istiyorum. Hiç kimseyi, özellikle de gençlerimizi provoke edici, meydanları daha farklı noktaya getirici ne bir üslup, ne bir tavır ve karar içerisinde olmasın. Demokrasilerde protesto hakkı en temel insan hakkıdır.