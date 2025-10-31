29 Ekim resepsiyonu sonrası gündeme gelen "AKP'ye geri dönüyor" iddialarının ardından açıklama DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan AKP'den ayrılış sebeplerinin halen geçerli olduğunu söyledi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Babacan, "AK Parti’den ayrılma sebebimiz kişisel sebeplere dayalı değildi. Aynı gerekçeler bugün için de geçerlidir. Türkiye hiçbir zaman iki kutuplu bir siyasete mahkûm olmamalıdır. Bilindiği gibi AK Parti’nin 73 kurucusundan birisiyim. Partinin kuruluş ilke ve değerlerini bugün de desteklerim. Kuruluş programının altına bugün de imzamı atarım. Ayrılık gerekçelerimizin en önemlisi, o ilkelerden uzaklaşılmış olmasıdır." dedi.

“AK Parti’ye katılacak, ekonominin başına geçecek” iddialarına ilişkin Babacan şu ifadeleri kullandı:

Ekonominin başına geçeceğim iddiaları doğru değil. Böyle bir niyetimiz ve hedefimiz yok. Bugünlerde bize görev biçenler yine çoğaldı. Dedikodunun bini bir para. Bu dedikoduları üretenlerin önce şunu anlaması lazım; biz bu ülkenin yönetiminin tümüne talibiz. Çünkü ülkeyi yönetmeye en hazır olan biziz.