Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 29 Ekim resepsiyonu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi.

Resepsiyonun ardından bir dönem ekonomiyi birlikte yöneten Mehmet Şimşek ile Babacan'ın bir araya gelmesi çok konuşuldu.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Babacan, son olarak yeniden AKP'ye geçeceği iddiaları gündeme gelmişti.

Babacan ise ülkeyi yönetmeye talip olduklarını belirterek hem AKP hem de CHP kanadını televizyonda eğitim politikalarını tartışmaya davet etmişti.

"ENFLASYON VE İŞÇİ MALİYETİ"

Gazeteci Muhammed Vefa sosyal medyada fotoğrafı paylaşırken; ikilinin sohbeti sorasında ne konuşulduğuna ilişkin şunları kaydetti:

"Ali Babacan ve Mehmet Şimşek resepsiyon çıkışı uzun süre ekonomi üzerine konuştu. İkilinin ana gündemi enflasyon hedefleri ve işçi maliyeti oldu. Babacan genel olarak dinleyen taraftı, Şimşek uzun uzun anlattı"