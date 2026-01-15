Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla 18 Eylül 2025’te Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden ayrılan Ali Erbaş’ın, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin akademik kadrosuna girdiği öğrenildi. Diyanet Vakfı tarafından kurulan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, ekim 2025’te öğretim üyesi alım ilanı yayımlamıştı. İlanda, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde devamlı statüde görev yapmak üzere bir profesör alınacağı belirtilmişti. Kadronun, Dinler Tarihi alanında doçentlik unvanı almış ve bu alanda bilimsel çalışmalar yürütmüş bir akademisyen için açıldığı ifade edilmişti.

ÖZEL KOŞULLAR

Ayrıca ilana başvuracak adaylardan “öğretim üyeliği tecrübesi” şartı da aranmıştı. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’nün ilana ilişkin özel koşullar belirlemesi, akademi çevrelerinde tartışmalara yol açtı. İlanda yer alan kriterlerin, kamuoyunda “Diyanet İşleri Başkanlığı eski Başkanı Ali Erbaş’a özel bir ilan mı?” sorusunu gündeme getirdiği belirtildi. Adrese teslim ilanla bazı öğretim üyelerini rahatsız etmişti. Akademisyenler, söz konusu atamanın İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin akademik yapısına zarar verebileceği görüşünü dile getirmişti.