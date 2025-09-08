Diyanet son hutbeleri ile kadınların giyim tercihlerine karıştı, vatandaşların tatil anlayışına müdahale etti, kız çocuklarının miras hakkının kısıtlanmasını savundu. Dövme ve estetik ameliyatı da günah olarak niteledi, toplumu gerdi ve kızdırdı. Oklar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yöneldi. 17 Eylül’de görev süresi sona erecek olan Erbaş ağır eleştiriler gelip tepkiler devam edince adeta “Benim ilgim yok” dercesine hutbeleri yazan 11 kişiyi açıkladı.



'HUTBELERİ 10 KİŞİLİK BİR KOMİSYON HAZIRLIYOR'



Erbaş, “Hutbeleri 10 kişilik bir komisyon hazırlıyor. 10 hocamız ve onların başında da İrşat Hizmetleri Daire Başkanımız var” dedi. Erbaş’ın adres gösterdiği İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı görevinde Ahmet Ünal bulunuyor.