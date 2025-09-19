Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlenen devir teslim töreninde Ali Erbaş, halefi Safi Arpaguş’a sarılarak cübbe ve sarığını giydirdi. Arpaguş, sarığı giydiği sırada Erbaş’ın elini öptü.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Veda konuşmasında Ali Erbaş, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı meslektaşlarına, Diyanet personeline ve Türkiye Diyanet Vakfı çalışanlarına teşekkür etti. Cumhurbaşkanına da iki dönem boyunca kendisine duyulan güven için şükranlarını sundu.

AYNI FAKÜLTEDEN ARKADAŞLAR

Erbaş, “Bu kutlu görevi, uzun yıllardır birlikte çalıştığımız, aynı fakülteden mezun olduğumuz değerli dostum Prof. Dr. Safi Arpaguş’a devretmekten büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.

HELALLİK İSTEDİ

Görev süresince alınan duaların kendisi için en büyük kazanç olduğunu vurgulayan Erbaş, ailesine de teşekkür ederek helallik istedi.

Törenin ardından Safi Arpaguş resmen Diyanet İşleri Başkanlığı görevine başladı. Başkanlıkta yeni dönem, sembolik cübbe ve sarık teslimiyle başlamış oldu.