Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yakın kaynaklar, Erbaş’ın 8 senedir sürdürdüğü görevini bırakmakta zorlandığını bildirdi. Görev süresinin bitmesine günler kalan Erbaş, koltuğu bırakınca elektrik, doğalgaz ve su faturaları devlet tarafından ödenen Diyanet’in lüks tripleks villasından çıkacak.

Erbaş’ın koltuğu gidince bin 404 lira kira ödediği lüks villanın yanı sıra Mercedes, Audi 5 lüks makam aracı da elinden gidecek. Dahası, görevdeyken çıktığı 140’ın üzerindeki yurt dışı gezisi hatıralarında kalacak, bir daha devlet kesesinden üzerine harcırah da alarak yurt içi ve yurt dışı gezilere gidemeyecek, her yıl kamu kaynaklarıyla defalarca gittiği hac ve umreye bundan böyle giderse cebinden ödemek zorunda kalacak.Görev süresi 17 Eylül’de dolacak olan Ali Erbaş’ın mütevelli heyeti toplantısında “Ailemle istişare ettim. Görevim bitiyor. Hakkınızı helal edin” diyerek Diyanet Vakfı yetkilileri ile helalleştiği öğrenildi.

ASLINDA KALMAK İSTİYOR

Erbaş’ın mütevelli heyeti toplantısında görevine devam etmek istediği ve kendisine yakın isimlerin kulis faaliyeti yaptığı öğrenildi. Ali Erbaş’ın Hayrettin Karaman ile bir araya geldiği ve kendisine destek olmasını istediği ve bir müddet daha görevde kalmak istediği konuşulanlar arasında.