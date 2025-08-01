Türkiye, kavurucu sıcaklarla mücadele ederken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatıyla ülke genelindeki camilerde yağmur duası yapıldı. Akşam saatlerinde yatsı ezanı öncesinde minarelerden yükselen dualar, hem dikkat çekti hem de tartışma yarattı.

Erbaş, 90 bin camide yağmur duası yapılacağını açıklayarak, sıcaklıkların “imtihan” olduğuna vurgu yaptı. Minarelerden okunan duada, “Ya Rabbi, susuzluk ve kuraklık sebebiyle büyük bir imtihandayız. Lütuf ve inayetle acılarımızı dindir, rahmet bulutlarınla yangınlarımızı söndür Allah’ım…” ifadeleri yer aldı.

METEOROLOJİ ÖNCEDEN UYARMIŞTI

Öte yandan, Diyanet’in yağmur duası kararından bir gün önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde üç gün sürecek sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

Bazı kullanıcılar, yağmur duasının meteorolojik verilere göre planlandığını öne sürerken, kimileri ise “duanın zamanlamasının manidar” olduğunu dile getirdi. Sosyal medyada konuya ilişkin çok sayıda yorum ve eleştiri de yer aldı.

YAĞIŞLAR YER YER GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Yağmur İstanbul'un belli noktalarında yağmaya başladı. Gün içinde yağışın etkisini sürdürmeye başladı.