2017’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na atanan Ali Erbaş’ın sekiz yıllık görev süresinin dolmasının ardından yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Diyanet İşleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş getirildi.

SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

1967’de Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde dünyaya gelen Safi Arpaguş, ilahiyat alanında uzmanlaşmış bir akademisyen ve tasavvuf araştırmacısıdır. Eğitim hayatına İmam Hatip Lisesi’nde başlayan Arpaguş, 1985’te buradan, 1990’da ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992’de araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine adım atan Arpaguş, 1994’te “Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Nasâyıh ve Mevâiz” başlıklı yüksek lisans tezini, 2001’de ise “Mevlânâ’nın Dîni Anlatım Metodu” üzerine hazırladığı doktora çalışmasını tamamladı.

2008 yılında doçent, 2014’te profesör unvanını aldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde uzun yıllar görev yapan Arpaguş, 2011-2021 arasında fakülte dekan yardımcılığı görevini yürüttü. Arpaguş, 2021’den bu yana İstanbul Müftüsü olarak görev yapıyordu.