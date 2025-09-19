Diyanet'te 8 yıllık Ali Erbaş dönemi sona erdi. Audi makam aracı isteyen ancak tepkiler üzerine “Bana bir Audi’yi çok gördüler” diyen Erbaş, görevinin uzaması için çok uğraştı ama olmadı. Bu göreve İstanbul Müftüsü Prof. Safi Arpaguş atandı.

Erdoğan’ın katıldığı tüm programlarda yer alıp “Çelik Kubbe” duası bile yapan Erbaş, görevinin uzamayacağını anlayınca önceki gün Dışişleri Bakanlığı yerleşkesinin temel atma törenine katılmadı, yerine Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’i gönderdi.

Görev süresi dolan Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a veda ziyaretinde bulundu.

Skandallar ve tepkilerin odağındaki Erbaş döneminde hafızalara kazınan olaylardan bazıları şöyle oldu:

MERCEDES VE AUDİ:

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 3 binek Mercedes ve bir VIP Mercedes varken, Audi A8 makam aracı istedi ancak tepkiler üzerine bundan vazgeçildi. Erbaş ‘Bana bir Audi’yi çok gördüler’ dedi.

TRİPLEKS LOJMAN:

Erbaş’ın 450 metrekarelik triplex lüks konutunun aylık kirasının 1404 TL olduğu, tüm sabit giderlerin devlet bütçesinden ödendiği ortaya çıktı.

AKRABALARA İMTİYAZ:

Erbaş, eşi Seher Erbaş’ın erkek kardeşi tiyatro ışık operatörü Enver Başar’ı, Başkan Müşaviri yaptı. İstanbul’da oturan Başar, işe bile gitmeden yüksek kademeden emekli oldu.

Düzce Çilimli’de müftü olan damadı Muhammed Likoğlu’nu da hizmet süresi dolmamasına rağmen 1. sınıf ilçe İstanbul Beykoz’a müftü, kızını da vaize olarak atadı. 2.5 milyon kişi hac sırası beklerken eşi Seher Erbaş’a ayrıcalık sağlayıp 7 kez hacca gönderdi. Erbaş çifti için hacca ütücü de götürüldü.

140 YURT DIŞI SEYAHAT:

Erbaş görev süresi boyunca 43 ülkeye 140 kez gitti. Dünyanın etrafında 13 tur attı. Ancak Diyanet’in kurucusu olan ve başkanlık binasına 11 kilometre mesafedeki Anıtkabir’i hiç ziyaret etmedi.

ATATÜRK YOK:

Erbaş döneminde hutbelerde hiçbir zaman Atatürk ismi anılmadı..

ÇELİL KUBBE DUASI:

Erbaş, Aselsan töreninde hava savunma sistemi Çelik Kubbe için de dua etti.

ÜÇ BİN DAVA AÇTI:

Erbaş 8 yılda vatandaşlara 3 bin hakaret davası açtı.

5 YILDIZ ŞART:

Erbaş döneminde Diyanet toplantıları kendi tesisleri yerine 5 yıldızlı otellerde yapıldı.

GÜVEN YÜZDE 11:

Erbaş döneminde Diyanet’e olan güven yüzde 11.1’lere kadar düştü. Diyanet devasa bütçesiyle çok sayıda bakanlığı geride bıraktı. 2025 bütçesi 130 milyar lira oldu.