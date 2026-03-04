İran'da ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'in ABD ile birlikte düzenlediği saldırıda öldürülmesi sonrası makamına kimin geleceği merak konusu oldu.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Londra merkezli muhalif yayın organı Iran International'in iddiasına göre, Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney ülkenin yeni dini lideri olarak seçildi.

Haberde; Hamaney'in halefini belirleme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi'nin Mücteba Hamaney'i, İran Devrim Muhafızları'nın baskısı altında seçtiği öne sürüldü.

Resmi kaynaklardan konuya ilişkin bir doğrulama gelmedi.

MÜCTEBA HAMANEY HAKKINDA

1969 yılında Meşhed'de doğan Mücteba Hamaney, 1979'daki İslam Devrimi'nin ardından Tahran'da eğitim aldı. Daha sonra Tahran ve Kum kentlerinde dini öğrenim gördü.

Mücteba Hamaney'in, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile yakın ilişkileri bulunduğu ve İran-Irak Savaşı sırasında görev yaptı.

ABD yönetimi, 2019 yılında yayımlanan bir kararname kapsamında Mücteba Hamaney'i yaptırım listesine aldı. Bu adımda, dini liderin bazı yetkilerini fiilen devraldığı yönündeki iddialar da gündeme taşındı.

İran Anayasası, dini liderin üst düzey dini otoriteye sahip bir din adamı olmasını şart koşuyor.

Mücteba Hamaney’in henüz "Ayetullah" seviyesinde olmaması ve İran’daki yönetim sisteminin monarşiye karşı kurulmuş olması, baba-oğul geçişini tartışmalı hale getiriyor.