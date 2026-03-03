ABD ve İsrail orduları tarafından 28 Şubat sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırısında aralarında üst düzey İranlı siyasetçi ve askerlerin yer aldığı çok sayıda isim öldürülürken, yaşamını kaybedenler arasında 1989 yılından beri İran'ın liderliğini yapan Ali Hamaney de yer aldı.



Hamaney'in ölümü İran'da 40 günlük yas ilan edilmesine neden olurken, ülkenin ruhani liderini anmak ve yasını tutmak için Türkiye'de Iğdır'da yaşayan Caferiler sokaklara döküldü.



IĞDIR'DA HAMANET YASI TUTULDU



Iğdır'da kent meydanında toplanan kalabalık, 86 yaşında öldürülen Ali Hamaney'in posterini ve fotoğrafını taşıyarak yas tuttu.



Şii mezhebinin en kalabalık grubu olan Caferiler, meydanlarda çalınan ilahiler eşliğinde Hamaney'i anarken, ABD'ye lanet okuyan sloganlar attı.