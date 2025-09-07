Yerli ve milli aracımız TOGG’u bakanlardan sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da terk etti. Audi A8 marka makam aracı alınacakken kamuoyu tepkisi üzerine bundan vazgeçen ve “Bana bir Audi’yi çok gördüler” diyen Erbaş, bir süredir kulandığı TOGG araçtan indi ve Mercedes’e bindi. Erbaş, önceki gün yaptığı Konya gezisine Diyanet Vakfı’ndan alınan ve içi özel olarak dizayn edilen Mercedes VIP Vito Minibüs ile gitti. Diyanet’n Konya toplantısı da 5 yıldızlı otelde yapıldı.

BEŞ YILDIZLI OTELDE TOPLANTI

Erbaş için Diyanet envanterinde kırmızı renkli bir TOGG’un yanı sıra 2 adet Mercedes, 1 adet zırhlı Mercedes, 1 adet içi özel dizayn edilmiş Mercedes VIP Vito araç bulunuyor. Diyanet Erbaş’a Audi A8 marka araç tahsisi konusunda gelen eleştiriler üzerine ‘2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç makam hizmetlerinde kullanılmaktadır” denilmişti. Erbaş Konya ziyaretinde ise TOGG aracı değil, Mercedes Vito’yu kullandı.

GÖKTAŞ İLE URALOĞLU DA İNDİ

Diyanet “Günümüzde Aileye Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri” başlığı ile Konya’nın beş yıldızlı otellerinden Bayır Diamond Otel’de toplantı yaptı. Toplantı sosyal medyada tepki gördü ve “Lüks araçlarla gidiyorlar, devasa salonda lüks içindeki zenginler, ailenin geleceğini konuşuyorlar. Aileler bitti, hangi gelecekten bahsediyorsunuz” paylaşımı yapıldı.

TOGG’lar yerini Mercedes ve Audi’ye bırakmaya başladı. Önce Aile Bakanı Mahinur Göktaş, 32 milyon lira değerindeki Mercedes AMG-S makam aracına döndü, ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu TOGG’u bırakıp Audi’ye geçti. Kabinede TOGG kullanan 3 bakan Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi Bakanı Fatih Kacır kaldı.