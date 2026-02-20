AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AKP Kilis İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililerle bir araya gelen Yavuz, vatandaşların ramazanını tebrik etti ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Erken seçim olabilir mi?" sorusunu cevaplayan Yavuz, Türkiye'nin gündeminde seçimin olmadığını, seçimlerin zamanında, yani 2028 yılında yapılacağını söyledi.

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ise, "6 ay önce, 3 ay önce bu seçimin yapılması gerekmiyor. 1 hafta önce bile mümkün olabilir" dedi.

Programa, AKP MKYK Üyesi Mustafa Akgül, AKP Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, AKP Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AKP Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı katıldı.