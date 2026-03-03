İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın ikinci uyuşturucu testinin sonucu da negatif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturmasında tutuklanan Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile ilgili yeni gelişme var.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından saç ve tırnak örneğinden yapılan testlerin sonucu da negatif çıktı.

Adli Tıp Kurumu, sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

İLK TESTİ DE NEGATİF ÇIKMIŞTI

Daha önce kan ve idrar örnekleri alınarak yapılan uyuşturucu test sonucu negatif çıkan Ali Kaya, saç ve tırnak örneğinden de test yapılacağı gerekçesiyle tahliye edilmemişti.