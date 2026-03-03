İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın ikinci uyuşturucu testinin sonucu da negatif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturmasında tutuklanan Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile ilgili yeni gelişme var.
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından saç ve tırnak örneğinden yapılan testlerin sonucu da negatif çıktı.
Adli Tıp Kurumu, sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
İLK TESTİ DE NEGATİF ÇIKMIŞTI
Daha önce kan ve idrar örnekleri alınarak yapılan uyuşturucu test sonucu negatif çıkan Ali Kaya, saç ve tırnak örneğinden de test yapılacağı gerekçesiyle tahliye edilmemişti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.
Haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 21'i gözaltına alınmıştı.
29 Nisan 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 52 kişiden 18’inin tutuklanmıştı.
Tutuklananlar arasında Dilek Kaya İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu da bulunuyordu.