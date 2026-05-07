Fenerbahçe’de 7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kulisler hareketli. Özellikle eski başkan Ali Koç’a camianın önde gelen isimleri ve bazı taraftar gruplarından yeniden aday olması için yoğun baskı vardı.

Koç’a “Fenerbahçe’nin bu zor günlerinde yine senin gibi bir birleştirici güce ihtiyaç var” mesajları iletildi. Aziz Yıldırım’ın adaylık açıklamasının ardından Koç’un kurmaylarıyla yaptığı görüşmelerde tekrar düşünme eğiliminin güçlendiği konuşuluyordu. Ama Koç, aday olmama kararı aldı.