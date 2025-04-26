Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantıda gündeme ilişkin konuştu.

'ÜZÜLDÜĞÜNÜZÜ BİLİYORUZ'

Futbolda alınan sonuçlara değinen Ali Koç "Hiç kimsenin öngöremediği, beklemediği, ne yazık ki geçmiş yıllarda da, sadece bizim dönemimizde değil, hiç beklenmedik rakiplere karşı hem de kendi stadımızda kaybettiğimiz puanlarla şampiyonluk şansımızı sekteye uğrattık. Haklı olarak bir anda bütün camianın haleti ruhiyesi değişti, karamsarlaştı. Çok üzüldük. Birçoğunuz haklı olarak öfkelendiniz. Bizler de aynı derece üzgün durumdayız. Bizim üzülüp şikayet etme lüksümüz yok. Bu sıkıntıları gidermek zorundayız. Yaşadığınız hayal kırıklıkları çok çok iyi biliyoruz. Biz de, yönetim kurulu da aynı duyguları yaşıyoruz." dedi.

Kayserispor maçındaki skora değinen sarı-lacivertlilerin başkanı "İzahatı son derece zor bir beraberlikle geldiğimiz nokta, maalesef geldiğimiz nokta bizi çok dezavantajlı bir duruma düştü. Rakamlarla, tablolarla sizi ikna etmeyeceğim. Siz gönül koydunuz, ben de gönülden konuşacağım. Bize sabreden, istikrardan yana olanlara teşekkür ediyorum. Geçen sene renkli, çetin, yeri geldi mi gergin bir kongre yaşadık. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasisinin ne kadar değerli olduğunu herkese gösterdik. Bu kongrede camiamız bizi 3 yıl için göreve getirdi. Camiamızın uzun süredir beklediği şampiyonluk özlemini gidermek için çok daha programlı ve tecrübelerle çalışmalarımızı kongreden önce başlattık. Seçilelim, sonra bakalım demedik. O dönemde seçilme garantimiz yoktu." dite konuştu.

'BAŞARISIZLIK VARSA SORUMLU BAŞKANDIR'

Başarısızlık durumundaki sorumluluğu üstleneceğini belirten Ali Koç "Ben hiç kimseyi mazeret göstermedim. Başarısızlık varsa, hayal kırıklığı varsa tek sorumlusu başkandır dedim. Bu sorumluluğu, yükü, hakaretleri, iftiraların altında ezilmedim, kimseyi de mazeret olarak kullanmadım. Bu da böyle devam edecektir. Şunu söyleyebilirim; futbol yapılanması açısından bence ben ve arkadaşlarım, takdir sizlerindir, elimizden gelenin, elimizdeki maddi güçle yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Futbol, planla ve doğru kadro mühendisliğiyle, büyük yatırımlarla değil mücadeleyle, adaletle ve bazen de şansla yazılan bir hikayedir" ifadelerini kullandı.

''YAPI ÇATIRDADI'

Futbolda bir yapı olduğunu yineleyen Fenerbahçe Başkanı "Tabii ki ikincilik hiçbirimizi kesmiyor. Yıllardır hep yarışın içindeyiz, tepeye oynuyoruz ama bir şekilde ikincilikle yetinmek zorunda kalıyoruz. Sadece sahada değil, sistemle de mücadele etmeye devam ettik. Bu mücadele sadece bizim için değil, tüm takımlar açısından fayda sağlayacak kazanımlar elde ettik.

Yıllarca bu sistem, bizden önce de hakkımızı yedi, sesimizi kısmaya çalıştı, bu sezon mücadelemizi çatışmayla değil haklılıkla, hukukla mücadele ettik. Yıllarca değiştirilmeyen o yapı, çatırdamaya başladı. Kolay kolay yerlerinden edilmeyecek başta bir önceki TFF başkanı, yönetim kurulu, özgül ağırlığı yüksek hakemler, gözlemcileri, TFF profesyonelleri ve kurullarda görev yapan isimler futboldan silinmiştir.

Bu mücadele hem zor oldu hem pahalıya mal oldu. Riyad konusu... Sadece bize yazıldı. Küçük bir örnek. TFF ile görüş ayrılığı, yeri geldiğinde çatışma olduğunda bir siyasi elimizden tutup TFF ile aramızı yapmaya çalışmadı. Yıllar sonra ilk kez bir derbiye yabancı hakem atandıysa, ligin ikinci yarısında yabancı VAR hakemleri atandıysa, sistemin mecbur kaldığı bir geri adımdır." diye konuştu.

SEÇİM YANITI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağanüstü seçim isteklerine de yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerin başkanı görevinin başında olduğunu belirterek "Bu sezon yaşananları adil futbol için bir milat olarak görüyoruz. Biz yalnızca kendi hakkımız için değil Türk futbolu için mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Bu süreç hiç kolay değil. Sizler için kıymeti harbiyesi olmayabilir. Bu gelecek için yapılan bir mücadeledir. Uzun ve zorlu bir yoldur bu. Daha güçlü ve daha bilinçli, kararlı yapmaya devam edeceğiz.

Uğruna mücadele verdiğimiz adil rekabet iklimine daha yolumuz var. Bugün geldiğimiz noktada çok ağır bir sorumluluğun yüküyle karşınızda duruyoruz. Camiamızın taleplerini hep dikkate aldık. Yönetim zaafiyet içerisinde algısını kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz! Fenerbahçemiz her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyadaki algılarla başkan değiştirecek bir kurum değildir hiçbir zaman da olmamalıdır! Eğer biz bu kapıyı açarsak başka kulüpler de gördüğünüz Allah'a çok şükür biz de yaşanmıyor denen şeyler bizim kulübümüzde de yaşanacaktır.

Bizim içimiz acımıyor mu! Bu kadar mücadele, uğraş, savaş, kendi camiamızın belli yerleri tarafından hakaretler, iftiralar... En kolayı yeter artık deyip gitmek. Aziz Başkan da çok sağlam durdu. Biz bu kapıyı açarsak, kudretli Fenerbahçe yönetimlerini unutun derim size! Henüz yapacak işlerimiz var! Tamamlanacak yolumuz var. Çektiğimiz bütün cefanın, tüm sıkıntının, finansal açıdan 1-2 ay içerisinde üstesinden gelmeye, bundan dolayı bambaşka projeleri, bambaşka.... Açın kapıyı duysun herkes! Açın kapıyı duysun herkes!" dedi.