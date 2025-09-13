Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni teknik direktör Tedesco hakkında Sözcü’ye açıklamalarda bulundu. İrfan Yirmibeş’e konuşan Ali Koç, “Bu sene camiamıza şampiyonluk borcumuzu ödeyeceğiz. Bu sene belirsizliklerin değil 7 yıllık mücadelemizin zaferle taçlandığı sene olsun. Hocamızın Fenerbahçe’mizin tarihsel futbol anlayışını ve taraftarlarımızın oyun tarzı beklentilerini karşılayacağına olan inancımız tam. Bu sene belirsizliklerin değil 7 yıllık mücadelemizin zaferle taçlandığı sene olsun” ifadelerini kullandı.

‘BAŞLADIĞIMIZ MÜCADELELERİ TAMAMLAMAK İÇİN ADAYIZ’

Yapılacak seçim ile ilgili de konuşan Koç şu açıklamaları yaptı: “Fenerbahçe öylesine büyük bir kulüp ki bu kulübü yönetmek tecrübe gerektiriyor. Güçlü bir yönetim kurulu gerektiriyor. Şimdi daha da güçlendirdiğimiz yönetim kurulu kadromuzla başladığımız mücadeleleri tamamlamak için adayız. Bizim Fenerbahçe’nin geleceğini ileriye taşıyacak ve Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak en güçlü ekip olduğumuza inanıyorum.”

‘ONARIM DÖNEMİNİ GEÇTİK’

Fenerbahçe’ye atılım dönemini yaşatmak için aday olduklarını belirten Koç, “⁠Taraftarın hoşuna gidecek bir cümle kurmak başka, Dünyanın en büyük spor kulübü dediğimiz bir kulübü yönetmek başka. Belirsiz bir maceradan kastım bu. ⁠Kısaca, onarım dönemini geçtik, şimdi Fenerbahçe’mize atılım dönemini yaşatmak için adayız. Bu seçim sil baştan bir belirsiz bir maceraya mı atılacağız yoksa sabırla verilen mücadelelerin meyvesini mi toplayacağız, 7 yıldır verdiğimiz mücadeleleri zaferle mi taçlandıracağız sorusunun cevabının verileceği bir seçim.” İfadelerini kullandı.