Fenerbahçe'de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Sadettin Saran ile Ali Koç başlanlık için yarışırken 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi ve sarı lacivertlilerin yeni başkanı Sadettin Saran oldu.

2018'de başlayan Fenerbahçe Başkanlığı görevi sona eren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç'un kulübe verdiği borcun yaklaşık 360 milyon lirasını geri aldığı görüldü.

TABLOLARDA ORTAYA ÇIKTI

Haber Türk'ün haberine göre görev süresi boyunca Fenerbahçe'nin finansal borcunu azaltan Ali Koç, varlıkları 12.5 milyar liraya çıkarmıştı. Ayrıca Koç, Fenerbahçe'nin 29 Şubat 2025 tarihli 9 aylık bilançosuna göre kulübe 413 milyon TL borç verdi.

Söz konusu desteğin ardından sarı lacivertlilerin 31 Mayıs 2025 tarihli bilançosunda ise borcun 50 milyon 12 bin liraya indiği tablolara yansıdı. Böylece Ali Koç'un iki bilanço dönemi arasında borç olarak verdiği yaklaşık 360 milyon lirasını geri aldığı anlaşılıyor.

Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız nisan ayında 4.8'lik hisse satışının da aynı dönemlere denk gelmesi ve bu satıştan elde edilen yaklaşık 553 milyon liranın bu rakama yakın olması dikkat çeken bir başka detay olarak ortaya çıktı.

Söz konusu tarihte Fenerbahçe resmi kaynaklarından yaptıpı açıklamada şirket sermayesinin yüzde 4.8'ine denk gelen 12 milyon B grubu hisseyi 46.10 lira fiyattan özel emirle yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattığını kamuoyu ile paylaştı.