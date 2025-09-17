Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık seçimi öncesi TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Seçim odaklı çalışmadıklarını ifade eden Başkan Koç "Seçim sürecine yeni başladık. Bütün yazı yapmamız gereken konularla geçirdik. Bürokratik konular, pazarlıklar, Bankalar Birliği anlaşmaları... Verimli bir yaz geçirdik. Seçim çalışmalarına gaz veremedik. Bizim düşüncemiz seçim odaklı olsaydı daha farklı davranırdık. Cebimizde 160 milyon Euro garanti sponsorluk vardı. Yüzde 3'ten kırdırıp hem Bankalar Birliği hem fahiş transferler için değerlendirebilirdik. Yapmadık. 2013'te Fenerbahçe'nin 90 milyon Dolar'a stadyum isim hakkı satılmıştı. 1 yılda 72 milyon Dolar'a kırdırılmıştı. Biz seçim odaklı çalışmadık. 8 numaraya çok iyi bir ismi getirebilirdik. 47 milyon Euro maliyeti vardı. Onarım dönemi bitip atılım dönemine geçerken seçim odaklı düşünmedik. Fenerbahçe için en hayırlısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

'O GÜNLERİ HATIRLAMIYORLAR'

Hakan Bilal Kutlualp'e Sadettin Saran'ın Sportif AŞ Başkanvekilliği teklifini değerlendiren Ali Koç: "Adaylıktan çekilmeyi biliyorduk. Seçimlerde olur, ilk değil son değil. Saygı duymak gerekiyor. İkinci taraf, bizim sıkıntımız olur. Benim, Hakan Bey'in adaylığıyla ilgili pozisyonumuz açık ve net. Herkesin hakkıdır demokratik hakkıdır adaylık. Bir de vicdan hakkı var. Kendisi 3 Temmuz'da tamamen camiamızın karşısında olmuştur. Basın toplantısında Aziz Bey'i ve bizi istifaya davet etti. Rahmetli Yüksel Günay 'Bu cemaat işi' dediğinde, 'Ne cemaati, bu paranoyaklık' dedi. 3 Temmuz, Fenerbahçe var oldukça kırmızı çizgisidir. Düne kadar başkanlığa aday olması, camiamızın aynaya bakıp sorgulaması gereken unsurdur.

İnsanların 3 Temmuz'daki eylemleri söylemleri çok çok önemli. Fenerbahçe bir başınaydı. Söz konusu örgüt devletin kılcal damarlarına sızmış, rüzgarı arkasına almış ve üstümüze gelmişti. Fenerbahçe, sarı lacivert duvar tek başına oluşturdu. Medya tamamen karşımızdaydı. Fenerbahçelilerin o günkü kenetlenmesi, mücadelesi, savaşı ileride Türkiye'ye gelebilecek risklerin, sıkıntıların önüne geçti. O zaman biz bir başımızaydık. O gün nasıl pozisyon aldılar başkan adayları, kongre üyelerimiz baksınlar. Bu çok önemli. Her şeyimiz Fenerbahçe, kutsal değerimiz. Genç kongre üyelerimiz o günleri hatırlamıyor. Ben o günleri yaşamış biri olarak hiçbir zaman unutamam. Oraya geçiyor olması, saygı duymak zorundayız. Öyleyse söyleyecek sözlerimiz olacaktır."

'ŞAHSİ DESTEĞİM DEĞİL SPONSORLUKLAR EDER'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlığı kaybetmesi halinde sponsorluk desteğinin sürüp sürmeyeceğine yönelik soruya "Bizim haziranda seçim yapmamamızın sebebi, eylüle atmamızın iki sebebi var. Sezon planlaması biri. 7 senedir verdiğimiz mücadelenin, canımız çıkmış, bu süreci bitirmekti. Öyle geçti bütün yazımız. Geldiğimiz nokta itibarıyla, bizim yaptığımız, dizayn ettiğimiz süreçle Bankalar Birliği'nden çıkılıyor. Sadettin Bey ve ekibi, finansal konulara nasıl bakıyorlar, onlara göre kaynak sorunu yok. Benim şahsi desteğim devam etmez ama sponsor desteğimiz, anlaşmalar var. Sürdüğü kadar devam edecek. Ben yönetimde değilken de her zaman sponsor olurduk. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını vermek de bu noktada olmaz. Ben bunu konuşmaktan hoşlanmıyorum." yanıtını verdi.

'1 NUMARALI FUTBOL AKLIMIZ DEVİN ÖZEK'TİR'

Kulübün futbol aklı ile ilgili tartışmalara değinen Ali Koç "Futbol aklı diye bir şey geliştirdi, sorsan kimse söylemez. Futbol aklı şöyleymiş. Beşiktaş, futbol aklı diye iki eski oyuncusunu getirdi, ne oldu gördünüz. Bizim 1 numaralı futbol aklımız Devin Özek'tir. Eski oyuncularımızla da görüştük. Akıl akıldan üstündür lafına ben inanan biriyim. İstişare eden, konuşan bir insanım. Yaratmak istediği hava, Ali Koç kimseye danışmadan kafasına göre karar alıyor. Bu seneki futbol aklımızı, Sayın Mourinho'nun olduğu dönemden bahsediyorum, geliştirirken Devin'den etkilendi Mourinho. Yaklaşımını beğendi. Biz farklı bir metod ve sistemle kadro kurduk. Rastgele aldığımız oyuncu yok. Yusuf Akçiçek'in satışı da limit için önemliydi. Biz 4 gençten 100 milyon Euro'ya yakın satış yapmışız. Hiçbir ticarette böyle bir geri dönüş. Arda'yı 250 bine aldık, 20 milyona sattık. Yusuf'u 22 milyona sattık. Yusuf'a yaptığımız yatırımla aldığımız para. 19 maça çıktı. 19 kere ilk 11 ve 22 milyona gitti. Bu yaşta Suudi Arabistan'a gitmesini istemezdim. hiç gitmesini istemezdim. Mecbur kaldık." diye konuştu.

'İKİ ŞAMPİYONLUĞUMUZ ÇALINDI'

"7-8 sene içinde 1 şampiyonluk olsaydı aday olur muydunuz? Şampiyon olursanız devam etmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna yanıt veren Fenerbahçe Başkanı "Olurdum, mali süreçleri bitirmek gerekiyordu. Bu seçim gereksiz bir seçim. Camiamızın sesine kulak verdik. Sadece 200 imza geldiği anda tamam seçim yapalım dedik. Sonra fikstür açıklanınca tarihi açıklayacağız. Fikstür açıklanınca 20-21 Eylül'ü açıkladı. Sadettin Bey de 'gereksiz seçim' dedi. Forse edildi bu durum.

Biz şampiyon olamadık, başka neyi yanlış yaptık? Biz yüz kızartıcı bir suç mu işledik? Kulübümüze leke sürecek faaliyette mi bulunduk? Camianın kabul etmeyeceği bir sponsorluk mu yaptık? Bahis ve karaborsayla ismimiz mi anıldı? Birinin oyuncusunu ayarttık diye biri bizi hedef etti mi? Ben kulübüme leke sürecek hiçbir şey yapmadım.

Bizim dönemimizde en az 2 şampiyonluğumuz çalındı. Bugün bizim maça atanan hakeme bakın. Dzeko'nun lafı çok önemli, 'Biz 102 puan alsak bile şampiyon olamazdık' Çok çok önemli bir laftır. O yüzden hani Fenerbahçe'nin son 10 yıldaki puanlarına, gollerine bakın, hep tepede. Tarihimizde görülmemiş puanı elde ettik, yine olmadı. Söz konusu kulübün maçlarına bakın, çok şey anlatır. Futbolda her sene üstüne koyuyoruz, önümüzü kesiyorlar. Biz Ersun Yanal ile bile, 2. sezonda 22. haftada 2 puan gerideydik, en büyük adaydık. 7 maçta 21 puanın 18'ini kaybettik. Olacak şey değil. Hakem hataları olur, herkese eşit seviyede olur, durum öyle değil ki. Trabzonspor ile değil, diyorsun ki 'golümde faul yoktu' diyorsun, benim çizgiyi geçen topuma gol verilmedi." dedi.

'ŞAMPİYON YAPMAYACAKLAR' SÖZÜNÜ AÇIKLADI

"Ben olursam Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar sözünüz, camiayı düşürmüyor mu?" sorusuna da yanıt veren Ali Koç "Hangi konjonktürde söylendi o laf. Tarihi hatırla. İki başkanın, Fenerbahçe - Galatasaray, TFF Başkanı ve Başkanvekiliyle 6 kişiyle toplantı yapıp Riyad'da, 4 saat, maç oynanmaz kararı verip, sonra tüm ihalenin bana yazılması sonrası söylendi o laf." diye konuştu.

ORTAK YAYIN KARARI

Ali Koç, FBTV'de ortak yayın için tarih vererek. "Sadettin Bey ile son derece medeni şekilde bir kampanya götürüyoruz. Eminim onun tarafı da benim tarafım da 'Niye daha fazla sertleşmiyorsunuz' diye kızıyordur. 'Macera' derken şunu kastettim. Biz şu anda geleceğin temellerini atıyoruz. Onarımı bitirdik. Atılıma geçiyoruz. Bütün çektiğimiz eziyetin altın tepside başkasına verilmesi isteniyor. Fenerbahçe'nin geleceğinin teminatı, sigortası şu anda biziz.

Sadettin Bey'le, FBTV'ye çıkacağız. Cuma günü yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR YANITI

Trabzonspor ile yaşanan gerilime de mercek tutan Ali Koç: "Ertuğrul Bey'i çok severdim, altına imza atarmış. Altına imza atıyorsan o zaman başka şeyleri paylaşırım. Madem bu kadar çok biliyorsunuz. Kupanın sahibi kimse kupa onun müzesindedir. Biz linç edildik Trabzon'da, Trabzon'a laf etmedim. Oranın emniyetinin, valiliğinin suçuydu. Trabzon'a laf etmemek için çok dikkat ettim. Biz de milliyetçi bir camiayız, özde farklı değiliz. Sana göre yanlış bana göre doğru faulden ötürü buraya getiriyorsan dinleyin. İşine gelince şampiyon benim. 5 Ocak 2011 tarihi. 2010/11 sezonuyla ilgili Trabzonspor'un şampiyon olması durumunda, Pavel Brozek isimli oyuncunun kulübüne bonus ödemeleri gerek. Bu ödenmiyor. Wisla kulübü başvuruyor. CAS, Trabzonspor'u ödemeye mecbur bırakıyor. Wisla Kulübü, Trabzonspor aleyhine dava açıyor. Vurucu kısım ne, sizin yönetiminiz yaptı, Trabzonspor avukatları yaptığı savunmada 'Sportif başarıyla değil, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına Süper Lig'i kazanmakla değil, tam tersine UEFA acil durum panelinin kararıyla' katıldıkları yönünde savunma yapıyorlar. Şampiyon değilim diyor. UEFA acil durumla bu kararı veriyor." dedi.