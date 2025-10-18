Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin Yüksek Divan Kurulu’nda açıklamalarda bulundu. Ali Koç, kulübün hissesinin satışına dair merak edilenleri burada anlattı. Koç, Fenerbahçe'nin %4.8'lik hissesinin, yabancı sermayeli bir şirket olan CitiBank tarafından alındığını açıkladı.

Ali Koç’un konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: "Bizim kasım ayında yapacağımız sermaye artışıyla hatırı sayılır bir para kulübümüze girecekti. İnşallah haftaya tamamlanacak. 4.8 konusunda öyle bir imaj yaratılıyor ki sanki bunu ben almışım ya da gizli saklı iş yapılmış gibi. CitiBank ile yapılmış bir operasyondur altında bir şey aramak bana göre art niyettir. 2024 şubat ayında halka arzımızdan sonra dönem yönetimi 2013 ve 2016 olmak üzere yüzde 17.53 hisse satmıştır. O zaman camiamızda yaprak kımıldamamıştır. Bu kaynak da banka borçları ve futbolcu maaşları için kullanılmış. Ne hikmetse 4.8'i satınca yaygara kopartılmıştır, bunu koparanlar da malumunuzdur. Zararın neresinden dönersek dönelim kardır. Gelin Fenerbahçe'nin geleceğini konuşalım. Bu maddeler gelecek için çok önemlidir."