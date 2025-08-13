Fenerbahçe’nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, uzun süredir gündemde olan loca talebine nihayet karşılık buldu.

Chobani Stadı’nda daha önce Avis’e ait olan 208 numaralı loca, yapılan satışın ardından resmen Yıldırım’a tahsis edildi.

Geçtiğimiz divan kurulunda konuşan Aziz Yıldırım, 7 yıldır kendisine loca verilmediğini dile getirmiş ve duruma tepki göstermişti. Başkan Ali Koç ise bu açıklamaya karşılık olarak, “Benim localardan birini size verelim” diyerek jest yapmıştı.

208 NUMARA- 200 BiN EURO

Yıldırım, kulüp yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından 208 numaralı locayı satın aldı. Locanın fiyatının yaklaşık 200 bin Euro olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin Şükrü Saracoğlu'ndaki Avrupa ve Lig maçlarına kızı Yaz Yıldırım ile birlikte katılması beklenen Aziz Yıldırım'ın bu kararı 7 yıl aradan sonra 'yuvaya dönüş' olarak yorumlanıyor.