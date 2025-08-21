Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Benfica’yı konuk etti. Golsüz berabere biten maçın ardından Kadıköy'de hayal kırıklığı hakim oldu.

10 kişi kalan Benfica karşısında golü bulamayan Fenerbahçe tur şansını zora soktu ve Luz'daki ikinci maç için avantajı kaçırdı.

Mücadeleyi tribünde birlikte takip eden Benfica Başkanı Rui Costa ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dostluk rüzgarlarını maçtan sonra da sürdürdü.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER İLE SOHBET ETTİLER

Portekiz Kulübü'nde futbolculuk döneminde de efsane olan başkan Rui Costa maçın hemen ardından soluğu stadyum otoparkında aldı. Sigara içmek için otopark katına indiği görülen Rui Costa'ya bir süre sonra Ali Koç da katıldı.

Birbirine sarılan ve tebrik eden iki başkan samimi görüntülerin ardından bir süre sohbet etti. Kerem Aktürkoğlu transferi konuşulurken aralarında sert rüzgarlar estiği iddia edilen iki isim bu samimi görüntü ile söylentileri ortadan kaldırdı.

Ali Koç sohbetin ardından Rui Costa'ya veda ederek kendisini bekleyen aracına doğru hareket etti.