Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) giderek hakem kararları ve federasyonun kurullarına yönelik şikayetlerini iletti.

Sarı lacivertli camianın başkanı, TFF'de yapılan kritik zirvenin detaylarını aktardı.

NOW TV'ye konuk olan Ali Koç, hesap sormaya gitmediklerini ifade ederken "TFF’ye gittik, sınırlı sayıda toplantı yaptık. Sonra ben başkanla bire bir görüşme yaptım, 15 dakika sürdü. Biz oraya, kendisinin içinde bulunduğu kurumda yaşanan garip süreçlerle ilgili bilgi vermeye gittik. Biz oraya hesap sormaya falan gelmiyoruz.

Federasyon başkanına şunu anlatmaya çalıştım. Bizi birbirimize karşı getirmeye çalışıyorlar. Benim söylediğim konularda defansif olmayın, gerçekten madalyonun bu yüzünü anlamaya çalışın, araştırmaya çalışın. Yarın bir gün bu size de pahalıya mal olacak bu insanlar. Ben bunu anlatmaya gittim. Hakem sistemindeki usulsüzlükleri, yanlışları, liyakatsizlikleri anlatmaya gittim." diye konuştu.

'KENDİ RIZASI İLE AYRILMALI'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu hedef alırken "Kendi içinde liyakati olmayan bir hakemlik sistemi, Türk futboluna liyakat getiremez. Biz bir yapıyla mücadele ediyoruz, bir yapıyı yıkmaya çalışıyoruz. Çok mücadele veriyoruz, mesafe kat ettik ama bunu yaparken görüyoruz ki yeni bir yapı oluşuyor. Mevcut MHK Başkanı, aklıselim bir biçimde Türk futbolunun bekası için, bu kadar kulübün ona karşı geldiği bir noktada kendi rızasıyla ayrılmalıdır. Ayrılmadığı takdirde, öyle ya da böyle sonu olacak ama sonu kötü olacak.

Hakemlik müessesesi bizim seçimleri takip ediyor. İçinde benim olduğum Fenerbahçe’yi istemiyorlar. Biliyorlar ki ben sıkıntıyım, biliyorlar ki biz bu işlerin üstüne gidiyoruz. Biliyorlar ki biz, sözümüzü esirgemeden, inandığımız doğrular çerçevesinde kimseden korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.

YABANCI HAKEM MESAJI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk hakemliğini de eleştirdi. Yabancı VAR ve yabancı hakem konusundaki düşüncelerini aktaran sarı-lacivertli camianın başkanı "Türk hakemliğinin ne olduğu Avrupa'daki maç sonuçlarından belli. Burada esip gürleyen takımlar Avrupa'da sıkıntı yaşıyor. Onun için belli bir kulüp burada yabancı hakem istemiyor. Biz sonuna kadar yabancı hakeme ve yabancı VAR'a açığız." dedi.

'MOURINHO KENDİNİ KÜÇÜLTÜYOR'

Ali Koç: Benfica ile anlaşan Jose Mourinho'nun sözlerine de yanıt verirken "99 puan, 99 golle bitirdiğimiz sezondaki tüm iyi oyuncuların hepsi geriye gitti. Bunu Mourinho’ya da söyledim. Bir oyuncu bir hafta iyi oynuyor, ertesi hafta ilk 18’e giremiyor. Niye, neden bilmiyoruz. Ama Allah yolunu açık etsin. ‘Kendi seviyeme geldim’ diyebiliyor, güzel… O da biliyorsunuz, iğneleyici mesajlar veriyor. Ben onu iyi anılarla hatırlayacağım. Fenerbahçeliler yine de kattıkları için ona saygı duyacak. Onun dışında bir şey söylemek istersem söylerim. Kerem Aktürkoğlu’nu da sordunuz. Bu seviyedeki bir hoca böyle konuşarak kendini küçültüyor. Fenerbahçe gibi bir takımı tamamen bir futbolcuya bağlıyor, lafı da ona getiriyor. Katılmıyorum, kendisi bilir, kendi bileceği iş. Sportif direktöre de aynı lafı söylemiş, aynı cevabı vermiş. Keşke daha önce alsaydınız oyuncuyu diye. Adam vermiyor ya, Şampiyonlar Ligi bitmeden vermiyor. O da karakterli bir futbolcu gibi Fenerbahçe’ye gelmeyi ne kadar istese de, iki maçta da elinden geleni yaptı. Tanrının cilvesi, golü de o attı." diye konuştuç