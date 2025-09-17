20-21 Eylül’de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul’da dördüncü kez Fenerbahçe Başkanlığı’na aday oldu. 2018 ve 2024’te Aziz Yıldırım’ı iki kez yenen, 2021’de tek başına seçime giren Ali Koç, bu kez Sadettin Saran ile yarışacak.

CAMİAYA SON MESAJI SÖZCÜ’DEN VERDİ

Seçime sayılı günler kala Ali Koç camiaya son mesajlarını vermek için SÖZCÜ’yü tercih etti. Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Yasin Yıldırım ile bir araya gelen Koç, kendisine neden tekrar oy verilmesi gerektiğini üç kelimeyle açıkladı: “İstikrar, güven ve zafer.”

'HAYALİMİZ HER ALANDA ŞAMPİYONLUK'

“Fenerbahçemizi çok daha iyi bir seviyeye taşımak ve her alanda dünyanın en büyük spor kulübüne yakışan başarılara imza atmak” mottosuyla yola devam ettiklerini kaydeden Başkan Ali Koç, “Verdiğimiz mücadelenin amacı belli” diyerek şu ifadeleri kullandı:

'EN BÜYÜK SORUMLULUK...'

“Fenerbahçe bizim için yalnızca bir kulüp değil, hayatımızın en büyük sorumluluğu. Bu sezonun sonunda göreceğiz ki Fenerbahçemiz; kazandığı şampiyonlukla, bağımsızlığıyla ve camiamızın omuz omuza duruşuyla bir kez daha tarihe altın harflerle geçecek.”

'KULÜP İFLASTAN BURALARA GELDİ'

“En önemli başarımız, kulübü finansal anlamda yönetilebilir hale getirmiş olmamızdır. Avrupa’nın iflasa en yakın kulübünden bu noktaya geldik. Gelirlerimizi ve ekonomik büyüklüğümüzü getirdiğimiz nokta ortada. Futbolda başarılı olsaydık bambaşka şeyler konuşurduk. Üyelerimiz verdiğimiz mücadeleyi ve niyetimizi biliyor. Saf, samimi, karşılıksız duygularla kulübümüze hizmet ettik.”

'ŞAMPİYONLUK SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ'

Ali Koç, görevde bulundukları 7 yıllık süreçte eksik olan tek parçanın futbol şampiyonluğu olduğunu söyledi. Başkan Koç, “Camiamıza bu sene bu borcumuzu da ödeyeceğiz. Biz Fenerbahçe’nin sadece bugününü değil, yarınını da inşa ediyoruz. Onarım dönemini geçtik, atılım döne mini yaşatmak için yola çıkıyoruz. Mali disiplin için attığımız adımlar, Bankalar Birliği’nden çıkmak için verdiğimiz mücadele, geleceğe dönük tesis yatırımları ve futbol haricindeki tüm branşlardaki kazanılan tarihi başarılarımız ortada” dedi.

'YABANCI VAR GELMELİ'

Geçen sezonun 20. haftasından itibaren uygulanmaya başlanan yabancı VAR, bu sezon rafa kaldırıldı. 5 haftası geride kalan Süper Lig’de Türk hakemler VAR koltuğunda oturdu. Fenerbahçe’nin bu konudaki tavrı net. Başkan Ali Koç, ya bancı VAR hakemi konusundaki taleplerini şu sözlerle tekrarladı: “Yabancı hakem zor ama mutlaka yabancı VAR gelmeli. Bunun önemini son Trabzonspor maçında bir kez daha gördük. Bunu biz sürekli dile getiriyoruz.”

'KUMAR OYNADI ÖDÜLLENDİRİLDİ'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakem camiasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç, “Geçenlerde biz bir hakemimizin (Yaşar Kemal Uğurlu), casinoda çekilmiş fotoğraflarının üzerine gittik. Saatinden ve pantolonundan tespit ettik ve müracaatlarımızı yaptık. Savunması istendi, vermeden emekliye ayrıldı. Sonra bu kişi VAR Direktör Yardımcısı oldu. Şu anda direktör yok, yani direkt VAR’ın başındaki adam! Bu nasıl bir zihniyet! Neden üzerine gidilmiyor, neden gündeme gelmiyor?” diye isyan etti.