Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Ali Koç, Fenerbahçe’ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldığı iddialarını yalanladı.

Koç, yaptığı açıklamada, “Şahsım hakkında basında yer alan ‘Fenerbahçe’ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı’ başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Kulübün mali yapısının bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak incelendiğini belirten Koç, tüm gelir-gider kalemlerinin şeffaf bir şekilde kamuoyu ve genel kurul üyeleriyle paylaşıldığını vurguladı.

Koç, “Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim” ifadelerini kullandı.