Dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Mali Genel Kurulu'nda kulübün toplam borcu 28 milyar 710 milyon TL olarak duyuruldu.

Başkan vekili Murat Salar, söz konusu toplam borç içerisinde kulübün yükümlülüklerinin de yer aldığını ancak Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Ali Koç'un alacaklarından vazgeçeceğini taahhüt ettiğini belirtti.

3,5 MİLYARLIK ALACAĞINI TEK KALEMDE SİLDİ

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayınlarda Fenerbahçe'den alacağı gösterilen miktarın yalnızca muhasebe aşamaları nedeniyle bulunduğunu, söz konusu parayı asla geri almayacağını açıklayan Koç, bu kararıyla 3,5 milyar TL'yi Fenerbahçe'ye bağışlamış oldu.

Salar, duruma ilişkin Ali Koç’un kararını anlatarak “Borç kalemindeki yaklaşık 3 milyar 510 milyon lira başkanımız Sayın Ali Koç beyefendiye... Kulübümüzün ona olan şahsi borcudur. Sayın başkanımız sıklıkla, ‘Benim Fenerbahçe’den herhangi bir alacağım yoktur.’ cümlesini kullanmıştır. Sayın başkanımızla ‘Ne yapabiliriz?’ diye görüştüm. Çünkü resmi kayıtlarda borç gözüküyor. Ne yapabiliriz diye konuştuk. Bana kulüpten alacağı olmadığına dair beyanı vermeye hazır olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.