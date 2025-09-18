Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticileriyle birlikte Riva'ya gitti ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu ile görüştü. Bu görüşme sonrası Koç açıklamalarda bulundu. Ali Koç’un açıklamaları şu şekilde:

Maç skoruna göre TFF'ye gelip, yangın çıkartan, bas bas bağıran bir kulüp değiliz! Dünkü maçtan sonra geldik, çünkü bize karşı seçim öncesi net bir operasyon yapıldı! Manuel bir atama ve Fenerbahçe ile derin sıkıntıları olan hiç arzu edilmeyen bir saha hakemi... Bir süre önce soyadını değiştiren ve tutuğu takım belli olan VAR hakemi! Seçim öncesi bu bir operasyondur!"

‘BU ATAMALAR OLMAMALIYDI’

"Bu iki hakemin seçimlere iki gün kala atanmasının ne derece sıkıntı olacağını en iyi MHK bilir! Talimat bile verilse, bu hakem atamalarına engel olunması gerekirdi! Talimat verilmedi ama bu atamalar olmamalıydı!"

"Buraya gelmeden önce bugün bazı yabancı hakemlerin korner ve penaltı ile ilgili yazdıklarını gösterdiler. Küçük dilimizi yuttuk, hayretlere düştük! Kol doğal pozisyonda deniyor, ayrıca Jayden'ın kendini yere bıraktığı söyleniyor. TFF'deki arkadaşların görüşü böyle mi, değil mi? Değerlendirecekler."

‘BU KONU CİDDİYETLE ELE ALNMIYOR’

"TFF Başkanı'nın niyeti yeterli değil! Kendisine de söyledim! Ekibin güvenli olmadığını elimdeki belgelerle kendisine aktardım! Üzülerek görüyorum, bu konu ciddiyetle ele alınmıyor!"

"Ferhat Gündoğdu 6 Süper Lig maçı yönetmiş. VAR'ın başındaki Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemlik performansı soru işareti. Casinoya gitmek suç değil ama kendisinden savunma istenince, savunma yapmadan emekli oldu. Sonrasında VAR Direktör Yardımcısı oldu. Aslında VAR'ın başında ama yabancı olarak başında birilerinin olduğunu söylediler. Kendisi dil bilmiyor, FIFA Online Dil Sınavı'nı birinden yardımla geçti. Koşu sınavlarını geçemediği içi bir sezon rapor aldı. İki kere koşu testini geçemedi, klasmanı düşecekken başvurdu ve VAR hakemi oldu. Sonra kumar olayından sonra VAR'ın başına geçti."

"YAZIK OLUR"

"Başkana şunu aktardım, evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, istenen hakemlerin kayrılması, istenmeyenlere mobing yapılması... Ferhat Gündoğdu'nun internet bazlı, FaceTime ile hakemleri arayıp 'Şu başkanla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın' gibi manipülatif sözler söylediği... Bu niyetli TFF'nin bu niyetli MHK Başkanı ile sıkıntıya düşmesi... Yazık olur.."

‘DÜŞÜK NOTLAR YÜKSELTİLİYOR’

“Hakemlere 'HTS kayıtlarınız elimizde, ne yaptığınızı biliyoruz' tehdidi yapılıyor. Sınav soruları manipüle ediliyor. TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk bazı hakemlere whatsApp mesajı atıyor ve 'Şu sorulara çalışın' diyor. Bu basına yansıdı ama unutuldu. Bu sorgulanıyor ama sonuç ne, bilmiyoruz. Bu soruların nasıl geldiği biliniyor ama şimdi isim zikretmeyeceğim! Bu da yükselmesi istenen hakemler için yapılıyor. Ayrıca sınavlar üzerinde oynanıyor, düşük notlar artırılıyor."

YENİ YAPI İNŞA EDİLİYOR

“TFF'nin ağır topları uzun süredir Fenerbahçe'nin seçimi üzerinde konuşuyor. 'Aziz Yıldırım gelse ne olur, nasıl ulaşırız' deniyor. Bunlar tespitli. Hakem İşleri Koordinatörü, faal hakem olarak devam ediyor. Bunun da bu şekilde olmasını size bırakıyorum! Bir yapı yıkılmaya çalışılırken, belki de yeni bir yapı inşa ediliyor. Bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız."