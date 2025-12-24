Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi. DESTEK ZİYARETİ Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç, Sarı Lacivertlilerin kulüp binasına giderek Sadettin Saran’a destek mesajı verdi. Ali Koç'un Saran'a destek olmak için geçen cumartesi günü havalimanına gitmek istediği ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiği iddia edilmişti.

