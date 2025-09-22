UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa macerasına tatsız bir başlangıç yapmıştı.

Karşılaşma sonrasında Alman basınından Süddeutsche Zeitung'da yazan Javier Caceres'in iddiası ise olay yarattı. Caceres, mücadelenin sona ermesinin ardından Eintracht Frankfurt CEO'su Axel Hellmann'ı Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Koç'un aradığını okurlarına aktardı.

'5 KEZ TEŞEKKÜRLER'

Javier Caceres'in haberine göre bitiş düdüğünün ardından Ali Koç, Hellmann'ı telefonla aradı ve her gol için ayrı teşekkür etti. Söz konusu makalede konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı: "Maçın bitiş düdüğü henüz çalmamıştı ki Eintracht Frankfurt’un CEO’su Axel Hellmann’ın telefonu çaldı. Hattın diğer ucunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç vardı ve Hellmann, Frankfurt Arena’daki gürültüye rağmen ne dediğini gayet iyi anladı. Bu akşam Ali Koç için tam bir ziyafetti.

Hellmann’ın Eintracht’ı Galatasaray’ı 5-1 yenmişti. Bu skor Koç’ta memnuniyet yaratmıştı, çünkü kulübü İstanbul’daki komşusuna derin bir husumet besliyor. 'Teşekkürler.' diye fısıldadı Koç telefona, 5 kez teşekkürler!"

FORMA HEDİYE ETMİŞTİ

2021 yılında Fenerbahçe ile Frankfurt UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelmiş, mücadele öncesi iki ekip yöneticileri yemek yemişti. Ali Koç, Hellman'a futbolcuların imzalı formasını hediye etmişti.