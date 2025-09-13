Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Domenico Tedesco için düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Koç, MHP ve Ülkü Ocakları'nın destek açıklamasına ilişkin, “Gönül bağım var, teşekkür ederim ama camiamızda bu tür açıklamalar pek hoş karşılanmaz” dedi.

Ali Koç'un açıklamaları:

-40 yaş önemli bir yaş. Hocamızın 40. yaşını kutluyorum. Ne hedeflediyse de fazlasıyla başarmasını diliyorum.

-Benim MHP ile yakınlığım bilinen bir şey. Gönül bağım var.

-Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ama o açıklamadan sonra birçok mesaj geldi, “Keşke böyle bir açıklama olmasaydı” diye.

-Bizim camiamızda böyle şeyler pek hoş karşılanmaz. Bu konuda çok mesaj aldım. Ama oldu, yapacak bir şey yok.