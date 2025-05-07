Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da konuk olduğu canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkanlığa aday olduğunu duyuran Hakan Bilal Kutlualp'i sert bir dille eleştiren Ali Koç, 3 Temmuz sürecinde Kutlualp'in kulübe destek olmadığını söyledi.

Ali Koç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hakan Bilal Kutlualp, 3 Temmuz için Çırağan'da basın toplantısı düzenledi ve 'Kişiler ile kurumlar ayrılmalı' dedi. 'Aziz Yıldırım ve yönetimi istifa etmeli' dedi. Gerçekten bunlara rağmen başkan adayı olması cesaretini kutluyorum! İçerde yatanlar, şimdi onunla yürüyor. O zaman içeridekilere 'Verin Aziz Yıldırım'ı eve gidin' diyorlardı. Hepsi dik durdu. 3 Temmuz sürecinde hepimiz kenetlendik. Bir tek bu adam aleyhte ifade verdi. Bugün başkan olacağını söylüyor. Bir gün aday olursa, inşallah biri karşısına çıkar ve engeller. 3 Temmuz'da birlik olmasak, bu kulüp yoktu! Benim gücüme gidiyor, 25 yaşında çocuklar bunu bilmez. Birinin peşine takılıyorsanız, tanıyın diye söylüyorum."

Mahmut Uslu'yu da eleştiren Ali Koç "Mahmut Uslu'yu yalan makinesine bağlayın makineyi bozar" ifadesini kullandı.