Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile son dakika golünün ardından 2-2 berabere kaldığı maçın ardından mücadelenin hakemlerini ve MHK'yi hedef alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’na gidiyor.
Sarı lacivertli ekibin başkanı, seçim çalışmalarını durdurduğunu ve tüm Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’na gideceğini açıkladı.
ÇALIŞMALAR İPTAL EDİLDİ
Ali Koç'un iletişim ekibinden yapılan açıklamada ''Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir.
Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’na gidecektir. Alınan bu karar nedeniyle camiamızın anlayışına teşekkür ederiz.'' ifadeleri yer aldı.