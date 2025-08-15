Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer için açıklamada bulundu. Ali Koç, iki kanat oyuncusu ve bir orta saha ile görüştüklerini söyledi. Kamuoyunda merak edilen Kerem Aktürkoğlu transferine de değinen Ali Koç'un sözleri şu şekilde:

"Hocamız Kerem'i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler: Feyenoord maçına gelmesi, ilk lig maçına gelmesi vs vs… Benfica'ya karşı oynatmama taahhütü de verdik. Hatta dedik kontrata yazalım. Onlar kontrata yazmaktansa beş dakika maça alarak sağladılar. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğiniz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz."

NELER YAŞANDI?

Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22,5 milyon Euro + 2,5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, perşembe günü yaptığı teklifi geri çekti.

Bu gelişme sonrası Kerem'in Portekiz'e uçuş planı iptal edildi. Benfica kulübü, Fenerbahçe'nin bu tavrına sert tepki göstererek transfer görüşmelerine ara verdi.

18 MİLYON EURO SON TEKLİF

25 milyon Euro'luk teklifini geri çeken Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon Euro civarında yeni bir resmi teklif yaptı. Benfica'nın ise teklifi değerlendirmeye almadı.

Ali Koç diğer transfer çalışmaları ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"İki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüşüyoruz. Bu transferleri bitirip ardından bize sunulan fırsatları değerlendirmeye başlayacağız."

'HAZİRAN'DA ALSAK 20 MİLYON VERECEKTİK'

"Milan Skriniar'ı, Haziran’da alsaydık 20 milyona Euro'ya gelecekti. Bekledik, 6 milyon Euro'ya bitirdik. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki günlerde takımımıza kazandıracağımız transferler; sportif akıl, karakter, takım ruhu ve ekonomik denge temelinde yapılmaktadır."

GÜNDEMDEKİ İSİMLER

Fenerbahçe'nin kanat transferi için gündeminde Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ve Salzburg'tan Dorgeles Nene yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde orta saha için son dönemde öne çıkan aday ise Aston Villa'dan Youri Tielemans.