UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1'in rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 yenen Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırdı. Sarı lacivertliler karşılaşmada ilk golü yerken Ali Koç’un tepkisi gündem oldu.
Mücadelenin 41. Dakikasında 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, bulduğu peş peşe gollerle üstünlüğü yakaladı. İlk yarının son dakikalarında Jhon Duran'ın attığı golle skor 2-1'e gelirken, maçı televizyondan izleyen Ali Koç'un bu gol sonra gergin bir şekilde tribünlere doğru yöneldi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.