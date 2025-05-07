Şampiyonluk 11 yıla çıktı, Fenerbahçe’de olağanüstü kongre sesleri yüksek sesle dile getirilmeye başladı. Bazı taraftarlar, “İstifa” çağrısı yaparken, muhalefetten de peş peşe sert açıklamalar geldi ve imza kampanyası start aldı. Gözler de Başkan Ali Koç’un vereceği karara çevrildi. Başkan Koç, bugün TRT Spor’da canlı yayın konuğu olacak. Camia ne söyleyeceğini merakla bekliyor

DİVANDAKİ GÖRÜŞÜ DEĞİŞMEDİ

SÖZCÜ, Ali Koç’un bu akşam yapacağı açıklamalara ulaştı. Divan Kurulu’nda, “Açın kapıları duysun herkes. Görevimize devam edeceğiz” diyen Başkan Koç’un bu görüşü değişmedi. Olağanüstü genel kurul kararı almayı düşünmüyor. 1 yıl daha süre isteyecek olan Ali Koç, gelecek sezon için şampiyonluk sözü verecek. Ayrıca tesisleşme hamlelerini tamamlayıp, Bankalar Birliği’nden çıkılacağını dile getirecek.